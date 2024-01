California Resources Aktie: Was war das denn?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung von Aktien. Bei der Betrachtung von California zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Ebenso veränderte sich die Stimmung kaum, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über California diskutiert. Dies führte zu einer positiven Einschätzung der Aktie aufgrund des Stimmungsbildes in den letzten ein bis zwei Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die California-Aktie zeigt einen Wert von 89 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ergibt der RSI auf 25-Tage-Basis eine neutrale Einstufung.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergaben insgesamt 3 positive Bewertungen, was zu einem guten Rating für die Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 60 USD, was ein Aufwärtspotential von 15,27 Prozent bedeutet und somit zu einer positiven Empfehlung führt.

Insgesamt erhält California somit ein gutes Rating für diese Analyse.