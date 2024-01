California Resources Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Analysten bewerten die Aktie von California auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 60 USD geschätzt, was einer Erwartung von 17,05 Prozent entspricht. Derzeit liegt der Schlusskurs bei 51,26 USD. Auf Basis dieser Analystenschätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 83 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 48,2, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für California.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von California daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der California von 51,26 USD als "Gut"-Signal bewertet, da er mit +5,11 Prozent Entfernung vom GD200 (48,77 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 51,92 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,27 Prozent beträgt. Alles in allem wird der Kurs der California-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.