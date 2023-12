California Resources Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei California festgestellt werden. Dies zeigt sich in der abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen sowie in den negativen Auffälligkeiten, die in den sozialen Medien registriert wurden. Daher erhält California in Bezug auf die Stimmung und den Buzz eine "Schlecht"-Bewertung.

Hingegen wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Meinungen von privaten Nutzern in sozialen Medien zu California geäußert. Auch die Diskussionen rund um das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aus diesem Grund wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Die Analysten haben California in den letzten 12 Monaten 3 Mal mit "Gut", 0 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem "Gut"-Rating führt. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 54,68 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 9,73 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 60 USD an. Hieraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung durch institutionelle Analysten.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein positiver Trend des Wertpapiers, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der California-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Die Aktie wird daher auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass California in der Anleger-Stimmung und der Bewertung durch institutionelle Analysten eine positive Einschätzung erhält, während die technische Analyse zu gemischten Ergebnissen führt.