California Resources Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 signalisiert eine Überverkauft-Situation, während Werte zwischen 70 und 100 auf eine Überkauft-Situation hinweisen. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Für die California liegt der RSI bei 23,89, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,42 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die California mit einem Kurs von 53,53 USD derzeit um 4,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine positive Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei +7,27 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen für California abgegeben, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 60 USD, ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 12,09 Prozent. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" empfohlen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was sich auf die Einschätzungen von Aktien auswirken kann. Für California wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.