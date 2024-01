California Resources Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Aspekte des Unternehmens California diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für California beträgt derzeit 70,65, was als überkauft gilt und daher die Einstufung "Schlecht" erhält. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Bewertung von "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei California festgestellt werden. Eine Änderung tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da keine Auffälligkeiten bei California festgestellt wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden ebenfalls keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher erhält California in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass California derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 48,4 USD, während der Kurs der Aktie bei 52,09 USD liegt, was einer Abweichung von +7,62 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 52,03 USD zeigt eine Abweichung von +0,12 Prozent und erhält somit die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Gut" für California.