California Resources Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Aktie von California wird derzeit in einer technischen Analyse überprüft, die verschiedene Aspekte wie den Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage und den relativen Stärkeindex (RSI) berücksichtigt.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der California-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 47,44 USD, während der letzte Schlusskurs bei 50,08 USD liegt, was einer Abweichung von +5,56 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Hingegen liegt der Wert für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 52,16 USD, was einer Abweichung von -3,99 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für die California-Aktie.

Der RSI für die Aktie liegt bei 60,43, was auf eine neutrale Position hinweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da der Wert bei 49 liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die California-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für California in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei California in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Insgesamt erhält die California-Aktie also aus technischer Analyse und Anlegerstimmung eine "Gut"-Bewertung, während der RSI und das Sentiment eine "Neutral"-Einstufung ergeben. Investoren sollten diese Informationen bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.