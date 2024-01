California Resources Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Analysten schätzen die Aktie der California auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen liegen 3 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu California aus dem letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 60 USD, was einer Erwartung von 17,05 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 51,26 USD liegt. Aufgrund dieser Informationen vergeben die Analysten die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der California bei 51,26 USD liegt, was einer Entfernung von +5,11 Prozent vom GD200 (48,77 USD) entspricht, und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, beträgt 51,92 USD, was einem Abstand von -1,27 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der California-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die California-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 83 liegt, was auf eine überkaufte Aktie hindeutet und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 48,2, was bedeutet, dass die California hier weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für California.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen California. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen California. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.