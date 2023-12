California First National Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um California First Leasing in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder viel noch wenig Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der California First Leasing derzeit bei 15,91 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 16,75 USD aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von +5,28 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 16,64 USD, was einer Differenz von +0,66 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für California First Leasing liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 0 und wird daher als Anzeichen für eine überverkaufte Situation betrachtet, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,82 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von California First Leasing eine "Schlecht"-Bewertung.

Nach all diesen Kriterien ergibt sich für die Aktie insgesamt eine neutrale bis positive Einschätzung.