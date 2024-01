California First National Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Dividende der Aktie von California First Leasing liegt derzeit bei 0 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 5,64 Prozentpunkten. Die niedrigeren Dividenden des Unternehmens führen zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Laut unseren Analysten war die Stimmung rund um California First Leasing in sozialen Medien neutral. Auch die Themen, die von Nutzern in den letzten Tagen aufgegriffen wurden, waren überwiegend neutral. Auf dieser Grundlage wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die California First Leasing-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (32,05) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit wird die Aktie insgesamt nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von California First Leasing ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,34 auf. Dies liegt 69 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (56,35) und signalisiert eine Unterbewertung. Daher ergibt sich aus der fundamentalen Analyse die Einstufung als "Gut".