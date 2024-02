California First National Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von California First Leasing ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 18,74 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Im Vergleich liegt das Branchen-KGV bei 61,46, was einen Abstand von 70 Prozent zum Wert von California First Leasing bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde California First Leasing von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien ergab, dass überwiegend positives Feedback zum Unternehmen abgegeben wurde. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird auch hier die Einstufung als "Gut" vorgenommen.

Die Dividendenrendite von California First Leasing beträgt derzeit 0 %, während der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Handelsbanken" bei 5,76 % liegt. Mit einer Differenz von lediglich 5,76 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die California First Leasing-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 9, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem Wert von 0,76 als überverkauft einzustufen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für California First Leasing.