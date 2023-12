California First National Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für California First Leasing wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass California First Leasing weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,05, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von California First Leasing beträgt 17, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken", die im Durchschnitt ein KGV von 56 haben, unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt California First Leasing 5,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Internet wurde für California First Leasing eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" im langfristigen Stimmungsbild führt.