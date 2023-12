California Bank of Commerce Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "California Bancorp":

Die California-Aktie wird aus technischer Sicht gut bewertet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 32,16 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Ebenso erhält die Aktie auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs um 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die durchschnittliche Bewertung der California-Aktie "Gut" ist, basierend auf 2 "Gut"- und 0 "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose weist jedoch auf ein Abwärtspotenzial von -7,03 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die California-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die California-Aktie ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.