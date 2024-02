California Bank of Commerce Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "California Bancorp":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen California wurden in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der California von 22,85 USD eine 15,7-prozentige Entfernung vom GD200 (19,75 USD), was aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal ist. Jedoch weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 24,12 USD auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -5,27 Prozent beträgt. Alles in allem wird der Kurs der California-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der California liegt momentan bei 67,38 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, liegt bei 54,59 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Von Analysten wird die California-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 23 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 0,66 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält California eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.