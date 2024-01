California Bank of Commerce Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "California Bancorp":

Die Aktie der California wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu California. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 23 USD, während der letzte Schlusskurs bei 24,76 USD liegt, was eine erwartete Kursentwicklung von -7,11 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" und einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden keine positiven oder negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der California liegt bei 49,09, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der California-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Wert von 18,77 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (24,76 USD) liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (22,71 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die California-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.