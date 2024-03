California Bank of Commerce Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "California Bancorp":

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von California auch Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um California beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bezogen auf die Diskussionintensität haben wir bei California langfristig eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der California führt bei einem Niveau von 67,18 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 55,8 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der California als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 23 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 4,4 Prozent, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Gut".