California Bank of Commerce Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "California Bancorp":

Die Analystenbewertung für die California-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt, dass sie zweimal mit "Gut" und keinmal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu California vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 2,72 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 23 USD festgelegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Stimmung rund um die Aktien von California wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von California zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie die Note "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 19,57 USD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 22,39 USD (+14,41 Prozent Abweichung) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 24,29 USD, was unter dem letzten Schlusskurs liegt (-7,82 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe wird California basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei California in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".