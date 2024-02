Calidus Resources Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die technische Analyse der Calidus-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,155 AUD einen Abstand von -13,89 Prozent zum GD200 (0,18 AUD) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, liegt mit einem Kurs von 0,19 AUD unter dem aktuellen Kurs, was zu einem Abstand von -18,42 Prozent führt. Insgesamt wird der Aktienkurs also als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Calidus-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 44 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 68,06. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurde eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Calidus festgestellt. Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch mehrheitlich positive Meinungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating, während die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet wird.