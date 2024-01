Calidus Resources Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für Calidus wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 16,67 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 37,04, was darauf hindeutet, dass Calidus weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Calidus eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt für die Calidus-Aktie 0,18 AUD, was einen positiven Abweichungswert von +19,44 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,215 AUD ergibt. Daher erhält Calidus eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls bei 0,18 AUD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+19,44 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Calidus auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung zu Calidus war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Daher wird die Einstufung auf dieser Ebene als "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Calidus negativ sind, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung basierend auf dem RSI und der technischen Analyse, während die Anleger-Stimmung positiv ist. Allerdings ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eher negativ. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.