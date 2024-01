Calidus Resources Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die technische Analyse der Calidus-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,18 AUD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs selbst bei 0,205 AUD lag und einen Abstand von +13,89 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,19 AUD, was einer Differenz von +7,89 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Calidus-Aktie liegt bei 45, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 41,94 und somit einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für Calidus auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Calidus-Aktie konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in Bezug auf das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Zusammenfassend erhält Calidus daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gestimmt waren und überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung, während das Sentiment und der Buzz um die Aktie eher neutral bis negativ bewertet werden.

