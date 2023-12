Calidus Resources Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index bewertet die Aktie der Calidus als Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Für die Calidus-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 50 und ein RSI25-Wert von 47,37, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt und insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" für Calidus führt.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts ergibt sich für den letzten Schlusskurs der Calidus-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen eine Bewertung als "Neutral". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein signalstarkes Bild der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Calidus-Aktie. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Calidus bezogen auf den RSI, das Sentiment und die technische Analyse als "Neutral" bzw. "Gut" eingestuft.