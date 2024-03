Calidus Resources Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Calidus in den letzten Tagen hauptsächlich negativ war. Es gab wenig bis gar keine positiven Kommentare, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Calidus daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Calidus-Aktie derzeit bei 0,18 AUD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,14 AUD lag, was einem Abstand von -22,22 Prozent entspricht, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung. Dies spiegelt sich auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wider, der ebenfalls bei 0,18 AUD liegt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, weist für die Calidus-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 55 auf. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 67,74 keine überkauften oder -verkauften Signale, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes für Calidus in den letzten vier Wochen verzeichnet werden, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" führt. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde jedoch eine leichte Reduktion festgestellt, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Calidus daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.