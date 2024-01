Calidus Resources Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Analyse von Soft-Faktoren wie Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei der Betrachtung der Aktie von Calidus in den vergangenen Monaten zeigt sich eine erhöhte Diskussionsaktivität im Netz, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was auch zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionen waren von positiven Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Insgesamt ergibt sich dadurch eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Calidus liegt der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Calidus-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,18 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,2 AUD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Calidus-Aktie eine gute Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Calidus eine positive Gesamtbewertung basierend auf den analysierten Faktoren.