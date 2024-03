Calida Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Calida derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 30,47 CHF, während der Kurs der Aktie bei 27,6 CHF um -9,42 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 28,12 CHF weist eine Abweichung von -1,85 Prozent auf, was die Aktie als "Neutral" einstuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Calida in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls negative Signale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionen über Calida waren insgesamt geringer als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Calida in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,14 Prozent, was eine Underperformance von -32,19 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Calida um 49,49 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen eher neutral über Calida diskutiert wurde. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt erhält Calida auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.