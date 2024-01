Calida Aktie: Ein handfester Grund

Die Calida-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 33,66 CHF gehabt, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 29,15 CHF eine Abweichung von -13,4 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 27,83 CHF, was einer Abweichung von +4,74 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Calida-Aktie mit -39,81 Prozent um mehr als 42 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2 Prozent aufweist, liegt Calida mit 41,81 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Calida von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, und auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Calida liegt mit einem Wert von 16,26 unter dem durchschnittlichen KGV der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von 30, was einer Abweichung von 47 Prozent entspricht. Auf Basis fundamentaler Kriterien kann die Aktie daher als "günstig" bezeichnet werden und erhält somit ein "Gut"-Rating.