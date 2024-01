Calida Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung zueinander. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Calida. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 33,33 Punkte, was bedeutet, dass Calida derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 40,72 Punkten. Somit wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Calida bei -39,81 Prozent, was mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von 3,42 Prozent, wobei Calida mit -43,23 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Calida aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Calida-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 33,87 CHF. Der letzte Schlusskurs lag bei 29,4 CHF, was einem Unterschied von -13,2 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 27,64 CHF, was über dem letzten Schlusskurs (+6,37 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Calida für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.