Calida Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Calida-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 37. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist die Calida-Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 47,06), was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs für Calida ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und das Engagement rund um Aktien werden nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Internetnutzern. Wir haben die Aktie von Calida in Bezug auf diese Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Calida war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird der Aktie von Calida bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

Die Diskussionen über Calida in den sozialen Medien lassen auf keine deutlichen positiven oder negativen Signale schließen. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung seitens unserer Redaktion führt. Zusammenfassend ist unsere Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Calida bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Calida-Aktie derzeit bei 31,42 CHF. Da der Aktienkurs selbst bei 28,45 CHF aus dem Handel ging und einen Abstand von -9,45 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit ein Niveau von 28,29 CHF hat. Dies entspricht einer Differenz von +0,57 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal für die Calida-Aktie. Insgesamt ergibt der Befund auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.