Calida Aktie: Ist das noch wichtig?

Calida verzeichnet in den letzten 12 Monaten eine schlechte Performance, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" durchschnittlich gestiegen sind. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Calida unter dem Durchschnitt. Daher erhält Calida in Bezug auf die Performance ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Calida ist größtenteils positiv, wie in den sozialen Medien zu sehen ist. Es gab keine negative Diskussion, sondern überwiegend positive Themen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Calida daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Dynamik eines Aktienkurses. Sowohl der RSI als auch der RSI25 von Calida zeigen eine "Schlecht"-Bewertung, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Calida liegt bei 17,21, während der Durchschnitt in der Branche bei 25 liegt. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält ein "Gut"-Rating.