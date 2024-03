Calida Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Calida-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 54. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 47,24 weniger volatil als der RSI7, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Calida.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um die Aktie von Calida. Basierend darauf stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und bewertet die Aktie bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 30,35 CHF für die Calida-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28 CHF, was einer Differenz von -7,74 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 28,08 CHF, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis ergibt. Somit erhält Calida insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Calida mit einer Rendite von -41,14 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 50 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,1 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Calida mit 32,04 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie im vergangenen Jahr.