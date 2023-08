Calibre Mining: Erfreuliche Aussichten!

Rohstoffaktien können oft ein riskantes Geschäft sein, und positive Nachrichten sind in vielen Fällen eher die Ausnahme. Calibre Mining stellt hier allerdings eine erfreuliche Ausnahme dar und konnte in der Vergangenheit regelmäßig neue Rekordwerte ausweisen – so auch im vergangenen Quartal.

Bereits vor knapp vier Wochen veröffentlichte Calibre Mining Berichte über eine Rekordproduktion von 68.776 Unzen Gold sowie einen Anstieg seiner Barmittel auf beeindruckende 77 Millionen US-Dollar. Dies scheint den Investoren weiterhin Vertrauen zu geben, da sich die Aktie des Unternehmens nach wie vor auf einem beachtlichen Wert hält.

Calibre Mining: Die Bären blicken neidisch

Obwohl es gelegentlich Gewinnmitnahmen gab und das 52-Wochen-Hoch bei 1,20 Euro diese Woche nicht mehr erreicht wurde, bleibt der Kurs mit 1,12 Euro zum Ende der...