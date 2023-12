Die Calibre Mining-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

In den letzten zwei Wochen wurde Calibre Mining von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten beiden Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Calibre Mining keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher erhält Calibre Mining in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende zahlt Calibre Mining im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,85 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 3,85 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Calibre Mining bei 1,26 CAD liegt, was einer Entfernung von -13,1 Prozent vom GD200 (1,45 CAD) entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht"-Signal bewertet. Andererseits beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 1,35 CAD. Dies entspricht einem Kursabstand von -6,67 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs gewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Calibre Mining-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.