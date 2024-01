Calibre Mining-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Calibre Mining schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,66 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,66 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Calibre Mining diskutiert. Aufgrund dieser positiven Diskussionen wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 5,02 für Calibre Mining, was deutlich weniger ist als der Durchschnitt von vergleichbaren Werten in der Branche, der bei 320 liegt. Dies lässt den Titel als unterbewertet erscheinen und wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Calibre Mining liegt bei 44, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie ergibt.