Calibre Mining Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Aktie von Calibre Mining wird basierend auf verschiedenen Analysen bewertet. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,92 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" ist die Bewertung 98 Prozent niedriger. Daher erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik von Calibre Mining als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten erhöht war. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Calibre Mining mit 1,46 CAD bewertet, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt mit 1,3 CAD 10,96 Prozent unter der GD200. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,31 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.