Calibre Mining Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Aktienkurs von Calibre Mining hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 36,89 Prozent erzielt, was mehr als 60 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -22,63 Prozent, während Calibre Mining mit 59,52 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Calibre Mining-Aktie (1,55 CAD) um 7,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 1,33 CAD um 16,54 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Bei einer Dividende von 0 % ist Calibre Mining im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,58 %) niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Calibre Mining-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 33, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da der Wert bei 37,37 liegt. Insgesamt erhält die Aktie also auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Somit zeigt die Analyse, dass die Calibre Mining-Aktie insgesamt positive Entwicklungen verzeichnet, jedoch bei der Dividende niedriger abschneidet. Insgesamt erhält das Unternehmen Bewertungen von "Gut" in der technischen Analyse und "Neutral" im Hinblick auf den Relative Strength Index.