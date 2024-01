Calibre Mining Aktie: Quo vadis?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für Calibre Mining wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,84 Punkten, was darauf hinweist, dass Calibre Mining weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,63, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Calibre Mining-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat die Aktie von Calibre Mining im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,45 Prozent erzielt, was 41,96 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -14,51 Prozent, und Calibre Mining übertrifft diesen Wert um 41,96 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die gleitende Durchschnittskurs der Calibre Mining beläuft sich auf 1,46 CAD, während die Aktie selbst aktuell bei 1,21 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -17,12 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,29 CAD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -6,2 Prozent ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Die Dividendenrendite für Calibre Mining beträgt 0 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält Calibre Mining eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten.