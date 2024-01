Calibre Mining Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird normalerweise für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet, kann aber auch für 25 Tage (RSI25) berechnet werden. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Calibre Mining liegt bei 86,67, was auf eine negative Entwicklung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 57,38, was eine neutrale Einstufung für den Zeitraum von 25 Tagen bedeutet. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Kennzahlen als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Calibre Mining als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 5,02 liegt insgesamt 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", was einen positiven Bewertungspunkt darstellt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzzfaktors zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb ebenfalls unverändert. Daher erhält die Calibre Mining-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Calibre Mining-Aktie bei 1,28 CAD, was einer Entfernung von -12,33 Prozent vom GD200 (1,46 CAD) entspricht. Dies deutet auf ein negatives Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, weist hingegen einen Kurs von 1,32 CAD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,03 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Calibre Mining, basierend auf einem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen, als "Neutral" bewertet.