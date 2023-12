Calibre Mining Aktie: Der Knall ist da!

Calibre Mining: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Calibre Mining liegt mit 0 Prozent 3,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau", der bei durchschnittlich 3 Prozent liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investments als unrentabel eingestuft wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Calibre Mining in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität aufweist. Daher wird die Einschätzung in diesem Bereich ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur Durchschnittsperformance von -11,13 Prozent bei ähnlichen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, konnte Calibre Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von 42,55 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +53,68 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Calibre Mining-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,44 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,2 CAD liegt, was eine Abweichung von -16,67 Prozent ergibt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,35 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -11,11 Prozent darstellt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.