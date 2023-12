Calibre Mining Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Aktienkurs von Calibre Mining hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" als äußerst stark erwiesen. Mit einer Rendite von 42,55 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 54 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,5 Prozent verzeichnete, liegt Calibre Mining mit einer Rendite von 54,05 Prozent deutlich darüber. Diese beeindruckende Entwicklung hat dazu geführt, dass das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten hat.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Calibre Mining aktuell einen Wert von 5,02 auf, was 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 319 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Calibre Mining in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Calibre Mining liegt bei 46,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet, beträgt 45,31, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividende weist Calibre Mining derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was eine negative Differenz von -3,83 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhalten die Analysten von Calibre Mining heute eine "Schlecht"-Bewertung.

