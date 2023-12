Calibre Mining Aktie: Immer mit der Ruhe

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Calibre Mining im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Calibre Mining, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von Calibre Mining zeigte sich eine interessante Diskussionsintensität, die sich stark veränderte, da deutlich weniger Aktivität zu sehen war. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung wies hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist Calibre Mining derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 3,67 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,67 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Calibre Mining ein Neutral-Titel ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Calibre Mining-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 5,88, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,32, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.