Calibre Mining Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Calibre Mining hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Rendite von 27,45 Prozent erzielt, was 43 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche war die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -15,79 Prozent, aber Calibre Mining übertrifft diese um 43,24 Prozent. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Calibre Mining derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,46 CAD, wobei der Kurs der Aktie (1,2 CAD) um -17,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,28 CAD, was einer Abweichung von -6,25 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Calibre Mining mit einem Wert von 4,92 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 98 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 309. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Calibre Mining eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,62 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,62 % ist. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.