Calibre Mining Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Calibre Mining-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,45 CAD liegt. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 1,39 CAD, was einer Abweichung von -4,14 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 1,34 CAD liegt, weist eine ähnliche Abweichung von +3,73 Prozent auf. Daher erhält die Calibre Mining-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gezeigt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert. Aus diesem Grund wird die Calibre Mining-Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Calibre Mining-Aktie mit einer Rendite von 42,55 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt. Dies liegt deutlich über der durchschnittlichen Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei -11,36 Prozent lag. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Calibre Mining-Aktie einen Wert von 5,26 für den RSI7 und 39,68 für den RSI25. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut" eingestuft.