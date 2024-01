Calibre Mining Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Dividendenrendite für Calibre Mining beträgt aktuell 0 Prozent in Relation zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie. Deshalb wird die Dividendenpolitik von Calibre Mining von Analysten als "Neutral" bewertet.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Calibre Mining beträgt 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 53,33 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Calibre Mining aktuell bei 1,46 CAD. Da der Aktienkurs selbst bei 1,3 CAD liegt, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da ein Abstand von -10,96 Prozent besteht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -0,76 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist die Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität zu Calibre Mining eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Calibre Mining daher als "Gut"-Wert eingestuft.