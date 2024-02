Calibre Mining Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Aktienkurs von Calibre Mining hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 27,45 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Metalle und Bergbau"-Branche durchschnittlich um -16,61 Prozent gefallen. Das bedeutet, dass Calibre Mining im Branchenvergleich eine Outperformance von +44,06 Prozent erzielt hat. Auch im Bereich der "Materialien"-Sektor ergibt sich eine ähnliche Überperformance, wobei Calibre Mining um 44,06 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen ist Calibre Mining unserer Ansicht nach unterbewertet, verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 4,92, was einem Abstand von 98 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 316,45 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine positive Empfehlung.

Allerdings weist Calibre Mining derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,61 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken ist überwiegend positiv für Calibre Mining. In den letzten Tagen dominierten positive Themen in der Diskussion, während an nur zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Anleger verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Basierend auf dieser Stimmungslage bewertet die Redaktion die Aktie als positiv.

Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung für die Calibre Mining-Aktie.