Calibre Mining Aktie: Aus und vorbei!

In den sozialen Medien gibt es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Calibre Mining in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Calibre Mining daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Calibre Mining eine Rendite von 27,45 Prozent auf, was mehr als 44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -16,69 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Calibre Mining mit 44,15 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Calibre Mining liegt mit einem Wert von 4,92 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau" von 310. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "gut" eingestuft wird.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Calibre Mining derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,62 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.