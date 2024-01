Calibre Mining Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse der Calibre Mining-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,46 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,31 CAD weicht somit um -10,27 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Wenn wir uns auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage konzentrieren, liegt dieser bei 1,3 CAD, was einer Abweichung des letzten Schlusskurses um nur +0,77 Prozent entspricht. Auf dieser Basis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Calibre Mining.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 4,92, was 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 327 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch die Diskussionsintensität, so wurde das Unternehmen in den letzten Monaten deutlich mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Calibre Mining-Aktie.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" einer Überperformance von 40,03 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Somit ergibt sich für die Calibre Mining-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung, basierend auf der technischen, fundamentalen und Branchenvergleich-Analyse.