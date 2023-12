Calian Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Calian-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 57,13 CAD mit -0,44 Prozent Entfernung vom GD200 (57,38 CAD) ein "Neutral"-Signal aufweist. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 52,83 CAD auf. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +8,14 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Calian-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Calian festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend bekommt Calian für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Calian. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Calian daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Calian von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Calian liegt bei 44,21, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

