Calian Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Calian herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 bei 75,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass Calian überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI ist weniger starken Schwankungen unterworfen. Auf dieser Basis ist Calian weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Calian-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Calian derzeit bei 55,86 CAD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 56,5 CAD etwa 1,15 Prozent darüber. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 57,66 CAD, was einer Differenz von -2,01 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Calian eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und ein negatives Signal, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Calian daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Calian von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende hat Calian derzeit eine Dividendenrendite von 2 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,13 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Calian-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.