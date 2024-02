Calian Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse zeigt, dass die Calian-Aktie derzeit 4,91 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu wird die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +6,11 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Calian als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 28,28 liegt die Aktie insgesamt 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der 29,71 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Das Sentiment im Internet kann die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. Bei Calian wurde eine starke Diskussionsintensität über einen langen Zeitraum festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt guten langfristigen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik wird die Calian-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite liegt bei 2,37 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung.