Calian Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Calian von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Calian-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 56,9 CAD. Der letzte Schlusskurs (54,99 CAD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (Unterschied -3,36 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage führt zu einem ähnlichen Ergebnis, da der letzte Schlusskurs von 54,47 CAD ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+0,95 Prozent Abweichung). Somit wird die Calian-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 59,47, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 62,41 aufweist. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was zu einem "Schlecht"-Rating für die Calian-Aktie führt.