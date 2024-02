Calian Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Dividendenrendite von Calian liegt derzeit bei 2,37 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +0,22 Prozent zur Calian-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Calian-Aktie insgesamt 4 Analystenbewertungen, von denen 4 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt ein Gesamtrating von "Gut". Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Calian aus dem letzten Monat lautet ebenfalls "Gut" (3 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 77 CAD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 30,29 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 59,1 CAD. Aufgrund dieser Analyse erhält Calian eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 56,16 CAD weist eine Abweichung von +5,24 Prozent zum aktuellen Kurs (59,1 CAD) auf. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 56,9 CAD ergibt sich eine Abweichung von +3,87 Prozent zum letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Calian für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Calian hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies wird als positives Kriterium bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Calian für dieses Kriterium daher ein "Gut"-Rating.