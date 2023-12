Calian Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Calian-Aktie wird als neutral eingestuft. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die behandlten Themen waren in den letzten Tagen überwiegend neutral. Die Dividendenrendite liegt bei 2,37 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,16 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 28, was 30 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 40. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. In der technischen Analyse wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als neutral bewertet, da der Kurs um 0 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Jedoch ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage eine Abweichung von +10,05 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Calian-Aktie daher das Rating "Gut".

